اونلاين | دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة الأهلي والفتح بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلى بدون تقطيع جودة متعددة NOW

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يقص نادي الشباب شريط الجولة التاسعة عشر بدور كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما يستضيف نادي ضمك على أرضه بإستاد الأمير خالد بن سلطان .

هذا وقد أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي برئاسة خالد البلطان، عن تخصيص عدد من الجوائز لجمهوره، الذي سيحضر مباراة الفريق المقبلة أمام نادي ضمك.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ03:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وسوف تقوم قناة KSA SPORTS بإذاعة لقاء مباراة الشباب وضمك، للتعرف على تردد قناة السعودية الرياضية وستكون المباراة بصوت المعلق الرياضي احمد النفيسة

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وأوضح الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن كل مشجع سيحضر المباراة سيدخل سحبًا على فيلا فاخرة مقدمة من الشريك الاستراتيجي للنادي. وبجانب السحب على الفيلا، فإن إدارة النادي حددت جوائز أخرى كـ100 ألف ريال جوائز نقدية، وعشرة هواتف محمولة، و100 هدية للأطفال.

الليث الأبيض يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز الـ14 برصيد 14 نقطة.

يذكر أن الشباب كان قد تعرض لأزمة مؤخرًا بسبب الجماهير، إذ حضر عدد من الجاليات الآسيوية لمواجهته في الجولة الـ18 أمام النصر، ليتهمه البعض بمحاولة خداع هيئة الرياضة، للحصول على المليون ريال الخاصة بنسبة الحضور.

ونفت إدارة الليوث علاقتها بهذه الجماهير، مؤكدة أنها مؤامرة للإساءة لكيان الشباب، كونهم انسحبوا من المدرجات فور بداية المباراة، بجانب أنه تم تصويرهم في الحافلات بطريقة مقصود

وجدير بالذكر ان مباراة الدور الأول اليت اقيمت على ملعب ضمك ضمن الجولة الرابعة من دروي المحترفين إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للشباب غوانكا بينما سجل لضمك جورجي فيليب.

الشباب و ضمك الساعة 2.50 علي قناة 7