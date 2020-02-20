رياضة | ذعر في ليفربول بسبب إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذعر في ليفربول بسبب إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتاب مسئولو فريق ليفربول حالة من الذعر بسبب إصابة نجم الفريق، جوردان هندرسون، والذي تعرض لإصابة خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد.

وكان ليفربول قد خسر أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف، في ذهاب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه لم يتبين حتى الآن حجم إصابة هندرسون، أو مدة غيابه عن صفوف الريدز، ولكن يتخوف الفريق الإنجليزي من غياب قائده لفترة طويلة.

ويخوض الريدز مباريات قوية في الفترة المقبلة، حيث يقابل واتفورد وبورنموث في الدوري بالإضافة الى مباراة تشيلسي في الدور الخامس لكأس الاتحاد الإنجليزي، وكذلك مباراة الإياب في الدور ثُمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو في 11 مارس.

وسواء كان هندرسون غائبًا عن مباراة واحدة أو أكثر، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة ليورجن كلوب لأن قائد فريقه كان في حالة رائعة خلال الأشهر الأربعة الماضية ومرشح بقوة للحصول على لقب لاعب العام بإنجلترا.