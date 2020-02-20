رياضة | منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب مصر يحافظ على مركزه في تصنيف فيفا 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أول تصنيف للمنتخبات في عام 2020 وظل فيه المنتخب المصري في المركز الـ51 عالميا والسابع في قارة إفريقيا.

وتصدر منتخب السنغال قائمة منتخبات القارة الإفريقية في تصنيف الفيفا بوجوده في المركز الـ 20 عالمياً ثم تونس في المركز الـ 27 عالمياً والثاني على صعيد منتخبات القارة السمراء ثم نيجيريا الثالث إفريقياً والـ 31 عالمياً ثم الجزائر الرابع والـ 35 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات إفريقيا والـ 43 عالمياً، ثم غانا في السادس ومنتخب مصر في المركز السابع.

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ويقع منتخب بلجيكا في المركز الأول عالميًا ثم فرنسا والبرازيل وإنجلترا وكرواتيا والخامس وأوروجواي والبرتغال وسويسرا وإسبانيا والدنمارك والأرجنتين وكولومبيا على الترتيب.

كما حافظ منتخب اليابان على صدارة قائمة منتخبات آسيا في تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 28 عالمياً ثم إيران الثاني أسيوياً والـ 33 عالمياً، وكوريا الجنوبية الثالث أسيوياً والـ 40 عالمياً، ثم أستراليا في المركز الرابع أسيوياً والـ 42 عالمياً، وقطر في المركز الخامس أسيوياً والـ 55 عالمياً، والسعودية السادس اسيوياً والـ 67 عالمياً.

وتقدم منتخب فلسطين هو أكبر المتقدمين في هذا التصنيف من حيث عدد النقاط والمراكز، حيث صعد ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الـ103 عالمياً، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس بانجاباندو التي أقيمت في بنجلاديش.