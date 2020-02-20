رياضة | الأهلي والزمالك يتحديان بطلي ليبيا والعراق فى البطولة العربية للطائرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والزمالك يتحديان بطلي ليبيا والعراق فى البطولة العربية للطائرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد منافسات اليوم الثانى للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال رقم 38 التى تستضيفها القاهرة حتى يوم 27 فبراير الجارى، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى، وصالة نادى المقاولون العرب بالجبل الاخضر، ست مباريات فى غاية القوة، حيث يلتقى الهلال الليبى مع الأهلى البحرينى فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم ضمن مباريات المجموعة الثانية ، وخدمات جباليا الفلسطينى مع شباب الاهلى الإماراتى فى الساعة الرابعة عصر فى نفس المجموعة على ملعب الصالة المغطاة لنادى المقاولون العرب ، ويلعب فريق بنى يأس الإماراتى مع وادى موسى الأردنى فى الساعة الثانية عشر ظهرا فى المجموعة الثالثة ، والسيب العمانى مع جبيل اليمنى فى الساعة الثانية بعد الظهر فى المجموعة الأولى ، واساريا الليبى مع الأهلى المصرى فى الساعة الرابعة عصر فى المجموعة الاولى ، وغاز الجنوب العراقى مع الزمالك المصرى فى الساعة السابعة مساء فى إطار مباريات المجموعة الثالثة ، وذلك على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى .

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يشارك فى البطولة 17 فريقا عربيا بعد اعتذار ناديى الأهلى والهلال السعوديين عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة ، وتم تقسيم الفرق المشاركة على خمس مجموعات بواقع 4 أندية فى المجموعة الأولى ، وخمسة أندية فى المجموعة الثانية ، وخمسة فرق فى المجموعة الثالثة ، وثلاثة أندية فى المجموعة الرابعة والأخيرة ، وتشهد البطولة إقامة 48 مباراة حتى المباراة النهائية ، منها 29 مباراة فى الأدوار التمهيدية الأولى ، 19 مباراة فى الأدوار النهائية ، ويمثل مصر فى البطولة ناديى الأهلى والزمالك ، وتبدأ المنافسات من الساعة الثاتية بعد الظهر وتختتم فى السابعة مساء يوميا خلال فترة الأدوار التمهيدية للبطولة ، على أن تحصل الفرق المشاركة على راحة سلبية يوم الأثنين 24 فبراير قبل انطلاق الأدوار النهائية .

وأسفرت نتائج اليوم الأول للبطولة عن فوز الزمالك على فريق وادى موسى الأردنى بثلاثة أشواط نظيفة ، والاهلى المصرى على السيب العمانى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ، وشباب الأهلى الإماراتى على الهلال الليبى بثلاثة أشواط نظيفة ، وبنفس النتيجة فإن البيشمركة العراقى على سنجل الفلسطينى ، وحقق فريق السلام العمانى فوزا صعبا على منافسه غاز الجنوب العراقى بثلاثة أشواط مقابل شوطين ، واخير فاز فريق الأهلى البحرينى على العربى القطرى بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد .