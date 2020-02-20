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رياضة | شاهد.. محمد صلاح وميسي مع بوجبا وستيرلينج في إعلان جديد (فيديو)

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شارك محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي، رفقة ليونيل نجم الإسباني، والثنائي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج جناح السيتي في إعلان جديد لشركة بيبسي العالمية.

 

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وظهر محمد صلاح في الإعلان وهو ينافس ميسي وبوجبا وستيرلينج.

وكان الفرعون المصري قد شارك في خسارة فريقه الثلاثاء الماضي، أمام أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة .

ونجح صلاح في تسجيل 14 هدفا مع الريدز في بطولة هذا الموسم، ويفصله 3 أهداف عن جيمي فاردي هداف البريمير ليج.

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