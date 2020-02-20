رياضة | موعد عودة الأهلي من الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة الأهلي من الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي القاهرة في الثانية عشرة من ظهر غد الجمعة بعد خوض مباراة السوبر أمام الزمالك.



وتغادر بعثة الفريق التي يترأسها خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، مدينة أبو ظبي بالإمارات في الساعات الأولى من صباح غد الجمعة في طريقها إلى القاهرة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.