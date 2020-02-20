رياضة | كواليس آخر محاضرات رينيه فايلر قبل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس آخر محاضرات رينيه فايلر قبل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة يقوم خلالها بتحديد طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذي يواجه به الزمالك في لقاء اليوم.



ويتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة والربع استعداداً لخوض مواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.

ويسعى الأهلي للفوز على الزمالك الذي توج مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.