رياضة | 8 معلقين على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 معلقين على مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوبى ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، لمتابعة قمة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي والزمالك عبر 4 قنوات، هى أون سبورت، وتايم سبورت، وقناتى أبوظبى الرياضيتين، الأولى والثانية، بالإضافة إلى إذاعة أون سبورت.

ويعلق على المباراة 8 معلقين، 7 منهم للقنوات التلفزيونية، ومعلق وحيد لإذاعة أون سبورت.

المعلقون على المباراة

أون سبورت وتايم سبورت

Advertisements

مدحت شلبى – بلال علام – أيمن الكاشف – محمد الكوالينى

قناة أبوظبى الرياضية الأولى والثانية

فارس عوض – على سعيد الكعبى – عصام عبده

إذاعة أون سبورت

مؤمن حسن