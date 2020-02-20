رياضة | إكرامي: مصطفى شوبير مثل والده واستبعاده من السوبر "خطأ"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إكرامي: مصطفى شوبير مثل والده واستبعاده من السوبر "خطأ" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى إكرامي الشحات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مصطفى شوبير نجل الإعلامي أحمد شوبير بمثابة نسخه من والده في كل شيء.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون سبورت والتي تقدم تغطية متميزة للسوبر المصري المقام في الإمارات :"مصطفى شوبير نسخة من والده أحمد واللي خلف ما ممتش.. كان من باب أولى أن يضم رينيه فايلر ٤ حراس مرمى في قائمة الفريق في رحلة الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري".

وواصل: "كنت أتمنى تواجد مصطفى شوبير في قائمة الأهلي لمباراة السوبر، كي يتعود على إحساس الجمهور، ويعيش هذه الأجواء، لأن المباريات التي يتواجد فيها مع النادي حاليا في الدوري بدون جمهور".