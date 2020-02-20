رياضة | مؤمن زكريا يدعم الأهلي في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يدعم الأهلي في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد مؤمن زكريا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مدينة أبوظبي الإماراتية، لحضور مباراة الفريق ضد الزمالك، بكأس السوبر المصري.

وجاء حضور زكريا، بعد توجيه دعوة له من قبل مسؤولو الاتحاد المصري واللجنة المنظمة للمباراة، كونه أحد نجوم المارد الأحمر.

وكان زكريا، سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية، من أجل الخضوع لفحوصات طبية والتعافي من إصابة ضمور العضلات والتي لازمته مؤخرًا وأبعدته عن صفوف الفريق.

ومن المقرر أن يظهر زكريا في المقصورة الرئيسية للمباراة ومؤازرة المارد الأحمر في مباراته المرتقبة.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، على لقب كأس السوبر المصري.