رياضة | بكاء شريف إكرامي وزوجة رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكاء شريف إكرامي وزوجة رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إكرامي الشحات والد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الحديث الذي دار مع نجله عقب إعلانه الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون سبورت" والتي تقدم تغطية مميزة للسوبر المصري المقام في الإمارات :"لم أعلم شيئًا عندما قام شريف بكتابة تغريدته على تويتر ونجلتي حبيبة هي من أبلغتني".

وتابع: "حبيبة وهي تقرأ التغريدات التي كتبها شريف كانت تبكي وأبلغتني أنها بكت لأنها تعلم أن أخيها كان يبكي هو الآخر في نفس اللحظة".

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وواصل: "حاولت الاتصال به ووجدته أغلق جميع هواتفه لأقرر الاتصال به عبر الفيس تايم وأبلغني أنه لا يريد الحديث في الوقت الحالي".

وزاد: "جلست مع شريف بعد قراره بـ48 ساعة وتحدثت معه وأبلغني بالأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار والتي أكد بأنه سيعلنها لكن ليس في هذا التوقيت.. أنا حزين للغاية أن شريف المولود في النادي الأهلي، يرحل عنه لكنه يملك أسبابه القوية التي جعلته يتخذ هذا القرار".

ومن المعروف أن حبيبة إكرامي هي زوجة رمضان صبحي لاعب الأهلي الذي يغيب عن لقاء السوبر المصري ضد الزمالك مساء اليوم في أبوظبي.