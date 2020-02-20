رياضة | مورينيو يتوعد لايبزيج: ليست 10-0

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو يتوعد لايبزيج: ليست 10-0 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام بصعوبة الهزيمة على أرضه ضد لايبزيج بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتفوق المدرب الشاب يوليان ناجلزمان على نظيره البرتغالي المخضرم وكانت المفاجأة الوحيدة هي خروج الفريق الضيف فائزاً بهدف واحد جاء من ركلة جزاء عبر تيمو فيرنر في الدقيقة 58.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي: "1-0 هي 1-0 فهي ليست 10-0، النتيجة مفتوحة، الأمر بسيط، لن نكون أول فريقه يخسر 0-1 على أرضه ويفوز خارج ملعبه".

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ولن يحتاج لايبزيج إلى تذكيره بما فعله توتنهام خارج ملعبه في الموسم الماضي آخرها عندما خسر 0-1 أمام ضيفه أياكس أمستردام وتأخر 0-2 بعد الشوط الأول في الإياب قبل أن يفوز 3-2.

لكن توتنهام تراجع منذ ذلك الحين ولم تساعد الإصابات في مهمة مورينيو الذي حُرم من مهاجميه هاري كين وسون هيونغ-مين ولاعب الوسط موسى سيسوكو أمام الفريق الألماني.

وبدا الفريق في حالة متواضعة وعانى للتأقلم مع الضغط الكبير الذي أصبح سمة أداء فريق المدرب ناغلزمان الذي وُصف خلال فترته مع هوفنهايم بأنه "مورينيو الصغير" ولولا الحارس هوجو لوريس لخرج توتنهام بهزيمة أكبر.

وأضاف مورينيو: "نحن في موقف صعب للغاية، أنا فخور للغاية باللاعبين وما يقلقني هو وضعنا فيما تبقى من الموسم، (لوكاس) مورا مرهق، (ستيفن) برجفاين مرهق، (جيوفاني) لوسيلسو مرهق.. نحن في مأزق حقيقي، لو كانت هذه المباراة فقط لقلت ليست مشكلة لكن لدينا لقاءات أخرى".