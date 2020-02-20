رياضة | الأهلي يخطر الكاف بملعب مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطر الكاف بملعب مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد الإفريقي "كاف"، لإخطاره بملعب مباراة الفريق الأول ضد صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

وأبلغ المارد الأحمر إدارة الكاف، بإقامة مباراة الأهلي ضد صن داونز، مساء يوم 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وكانت الجهات الأمنية وافقت على نقل المباراة من ملعب السلام، إلى ملعب القاهرة الدولي بحضور 30 متفرج، بناءً على طلب من القلعة الحمراء، نظرًا لأهمية اللقاء.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة الزمالك، مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، على لقب كأس السوبر المصري.