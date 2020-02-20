رياضة | مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مغامرة رينيه فايلر في تشكيل الأهلي ضد الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي إجراء تغييرات على تشكيله في لقاء اليوم ضد الزمالك على لقب السوبر المصري في ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبو ظبي.

واستقر فايلر على الدفع بالأنجولي جيرالدو في تشكيل الأهلي ضد الزمالك وذلك على حساب محمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

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خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية - جيرالدو – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

خط الهجوم: جونيور أجايي

ويعد الدفع بجيرالدو مغامرة كبيرة من فايلر بجانب جلوس كهربا ومروان محسن على دكة البدلاء رغم خبرتهم في مثل هذه اللقاء.