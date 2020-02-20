رياضة | بيب جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيب جوارديولا يحسم مصيره مع مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي بقاءه مع الفريق الإنجليزي بصرف النظر عن مصيره من المشاركة الأوروبية في الموسمين المقبلين.

وقرر مانشستر سيتي الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في "أقرب فرصة" أملاً في إلغاء ما وصفه النادي "بالإجراءات المجحفة".

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وقال جوارديولا: "إذا لم يقوموا بإقالتي سأكون موجوداً، أحب هذا النادي، أحب التواجد هنا، إنه فريقي وسأكون موجوداً بصرف النظر عن أي شيء.. سنلعب بأفضل طريقة ممكنة لدينا الكثير من الأمور المثيرة التي نلعب من أجلها".

وأضاف: "تحدثنا عما يجب علينا القيام به حتى نهاية الموسم خاصة بالنسبة للناس التي تعشق هذا النادي".