يوفنتوس يدعم الفريق بسفراء الكرة الشاملة

الخميس 20 فبراير 2020

قررت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تغيير منهجية وديناميكية طريقة لعب فريق كرة القدم، عبر المدرسة الهولندية، التي تقدم الكرة الشاملة من هجوم ودفاع وقوة ومرونة بالأداء.



ووفقا لصحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فقد قررت إدارة السيدة العجوز، أن تعمل مع وكيل اللاعبين رايولا لضم عدد من العناصر الموضوعة على طاولة الإدارة.

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ومن أوائل الصفقات الضرورية، وفقا لرؤية الجهاز الفني والإدارة، هو الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق السابق ونجم مانشستر يونايتد الحالي، حيث رغبة إدارة البيانكونيري باستغلال الأوضاع الغير متزنة بين بوجبا وسولشياير مدرب الفريق الإنجليزي.

من ناحية أخرى تسعى الإدارة لضم دونيل مالين لاعب ايندهوفن الهولندي صاحب ال٢١ عاما، حيث أن اللاعب أحرز ١٧ هدفا خلال الموسم الحالي خلال عدد من اللقاءات، إلا أن الإصابة أبعدته عن الملاعب قرابة الشهرين، إلا أن الفريق الهولندي يرغب بالحصول على ٥٠ مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

أما عن ريان غرافينبيرش لاعب أياكس أمستردام الهولندي صاحب ال١٧ عاما، الذي قدم أداء مميز مع الماكينات الهولندية وبات قريبة من السيدة العجوز، على خطى قائد السابق المنتقل حديثا الموسم الحالي ماتياس دي ليخت.

وكان يوفنتوس، قد مل من التتويج بالدوري الإيطالي طيلة عشرة مواسم ماضية، دون أن يحل العقدة الأزلية دوري أبطال أوروبا، التي لم يتوج بها منذ التسعينات من القرن الماضي، على الرغم من وصوله خلال أكثر من مرة بالألفية الحالية لنهائي البطولة.