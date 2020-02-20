كورونا لم يمنع نجم إشبيلية من الرحيل للدوري الصيني

الخميس 20 فبراير 2020

أعلن نادي إشبيلية الأندلسي رحيل لاعبه دانيال كاريكو للدوري الصيني، إلى صفوف ووهان الصيني، على الرغم من وجود هذا الفريق بالمدينة التي انتشر بها وباء كورونا، الذي أطاح باللاف البشر وأبعاد العديدين.



وأعلن الموقع الرسمي للفريق الأندلسي رحيل البرتغالي كاريكو لصفوف ووهان الصيني، حيث أن اللاعب هو القائد الثاني للفريق بعدما قضى ستة سنوات رفقة الفريق.

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ولعب كاريكو طيلة ستة سنوات رفقة إشبيلية ١٦٧ مباراة رسمية مقسمة إلى، ١١١ مباراة في الدوري الإسباني محرزا خلالها خمسة أهداف و١١ مباراة في كأس الملك، ثم ٤١ مباراة باليوربا ليج ولقاءين بدوري أبطال أوروبا ومثلهما بكأس السوبر الأوروبي ليسجل ٤ أهداف.

وخاض كاريكو هذا الموسم ١١ مباراة، لكنه حمل من قبل بطولة كأس الدوري الأوروبي خلال ٣ مناسبات محققا إنجاز مهم، قد لا يحققه أهم اللاعبين، ثم التواجد لأول مرة عبر أدائه المميز مع الفريق الأندلسي بالمنتخب البرتغالي عام ٢٠١٥.

ووجهت إدارة نادي إشبيلية الشكر للاعب دانيال كاريكو، على الستة أعوام، التي قضاها على ملعب راموسدن سانشيز بيزخوان متمنيا له التوفيق بكل التحديات القادمة.