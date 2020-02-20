شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا على عرش تصنيف الفيفا.. وتونس تواصل الصدارة عربيا والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020 يواصل منتخب بلجيكا التربع على عرش تصنيف الاتحاد الدولي للكرة القدم (فيفا) لشهر فبراير/شباط الجاري، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز الـ20 الأولى.

وبالمثل لم تحدث تغييرات في المراكز الخمسة الأولى عربيا وأفريقيا وآسيويا. فعلى الصعيد العربي، تواصل تونس الصدارة، وتأتي السنغال على رأس المنتخبات الأفريقية، بينما تواصل اليابان تقدم الفرق الآسيوية. ويعد منتخب فلسطين صاحب أكبر قفزة في هذا التصنيف إذ ارتقى ثلاثة مراكز ليحتل المرتبة الـ103. وفيما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل:. 1-بلجيكا. 2-فرنسا. 3-البرازيل. 4-إنجلترا. 5-أوروجواي. 6-كرواتيا. 7-البرتغال. 8-إسبانيا. 9-الأرجنتين. 10-كولومبيا. -------------------------------------------- الخمسة الأوائل عربيا:- Advertisements 27-تونس. 35-الجزائر. 43-المغرب. 51-مصر. 55-قطر. -------------------------------------------- الخمسة الأوائل أفريقيا:- 20-السنغال. 27-تونس. 31-نيجيريا. 35-الجزائر. 43-المغرب. -------------------------------------------- الخمسة الأوائل آسيويا:- 28-اليابان. 33-إيران. 40-كوريا الجنوبية. 42-أستراليا. 55-قطر.

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