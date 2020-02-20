بعد نيمار "ميسي" يفسح الطريق لمواطنه الشاب

الخميس 20 فبراير 2020

يقود الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة ثورة التصحيح لفريقه الكتالوني، عبر إعلانه المباشر بالصفقات، التي يرى ضرورة وجودها بالفريق لتصحيح المسار والعودة من جديد لنيل البطولات وكانت أولى الرغبات هي عودة نيمار.



ووفقا لصحيفة "توتو ميركاتو"، فقد رحب ميسي بضم مواطنه لاوتارو مارتينيز جناح ومهاجم إنتر ميلان، بعدما أثبت الأخير قدراته الكبير رفقة النيراتزوري بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

وقال قائد برشلونة: إن لاوتارو مارتينيز لاعب مهم وطاقته متفجرة ذات موهبة عالية ولاعب رائع ومفيد.

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وأضاف نجم برشلونة الإسباني: هو لاعب متكامل ومقاتل لديه الإمكانية الكبيرة للتألق والتميز، حيث أنه قادر على اللعب واحد ضد واحد وتسجيل العديد من الأهداف عبر الدخول بالعق وخلخلة دفاع الخصم.

وأوضح جناح الفريق الكتالوني: إن إمكانية شراء اللاعب من عدمه، سيكون مفيدا للغاية للفريق خاصة أنه يتشارك مع لويس سواريز في مقومات وإمكانيات عديدة وجميع اللاعبين المميزين يتأقلم ن سريعا، حتى سواريز لديه القدرة على مد لاوتارو بخبراته الكبيرة.

واختتم ليونيل ميسي: أتمنى قدوم نيمار ولاوتارو، حتى نحارب معا من أجل عودة اللقب الأوروبي وتحقيق كافة الألقاب واكرر لاوتارو يشبه كثيرا لعب سواريز ويمكنهم مساعدة الفريق بشكل غير متوقع.

وكان برشلونة الإسباني، قد أخفق خلال الأعوام الماضية، في الذهاب بعيدا ببطولة دوري أبطال أوروبا، عبر الخروج من الدور ربع النهائي وأخرى النصف نهائي، حتى يثبت بقوة أن نيمار كان بمثابة ركيزة لا غنى عنها لذا يرغب القائد بعودة البرازيلي وضم مواطنه لاوتارو.