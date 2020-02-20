شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة «السوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، يقوم خلالها بتحديد طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذي يواجه به الزمالك في لقاء اليوم.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة والربع، استعداداً لخوض مواجهة الزمالك في السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على لقب السوبر المصري.