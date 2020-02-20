شكرا لقرائتكم خبر عن «#تريكه_تاريخ_أهلاوي» الأكثر تداولاً على «تويتر»: «الأساطير لا تمحى ولا تزول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر هاشتاج «#تريكه_تاريخ_أهلاوي» موقع التدوين القصير «تويتر»، صباح الخميس، وذلك عقب تجاهل ذكر اسم محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي السابق، في تقرير عن أساطير الأهلي، بمناسبة مباراة السوبر المصري بين قطبي الكرة، والتي ستقام اليوم بالإمارات.

وفي التفاصيل، تجاهلت قناة أبوظبي الرياضية، في تقرير لها عن أساطير الأهلي والزمالك، ذكر أبوتريكة نهائيا، حيث بدأت في الأهلي من مختار التتش حتى جيل حسام غالي دون ذكر اسمه.

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وجاءت أبرز التغريدات: «من ينكر وجود الشمس فهو كفيف..الشمس بازغة رغماً عن انف الكارهين.. وإن انكرها كفيف فيكفي ايمان المبصرين بها».

وقال آخر: «ذكروا اسمك أو لم يذكروه سيظل تاريخك يتحدث عنك بنحبك يا عم الناس»، وقالت أخرى: «تستطيع أن تستبعد اسم أبوتريكة من تقريرك عن الأساطير.. ولكن الأساطير لا تمحى ولا تزول».

وشارك مذيع الراديو أحمد يونس، في الهاشتاج، قائلا عبر حسابه: «اللي ملوش في الكورة أوي زي حالاتي بيحب الراجل ده وشايفه رمز وأسطورة، وبرغم كل محاولات الهدم والتجاهل الممنهجة يزداد حب الناس له وتمسكها به وعرفانها بمشواره».