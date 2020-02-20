شكرا لقرائتكم خبر عن استشفاء لاعبين في دوري القسم الرابع: «إيجار البرميل 5 جنيهات.. ولوح الثلج بـ18» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع إعلان الحكم انتهاء مباراتهم في القسم الرابع أمام مركز شباب قلين، استلقى لاعبو فريق قرية شباس عمير على أرض الملعب لدقائق غير قادرين على الحركة. مشهد معتاد في أغلب الملاعب، لكنه كان سببًا في مشهد آخر غير معتاد؛ حيث قرر المسؤولون عن الفريق إجراء استشفاء بالثلج للاعبي الفريق في محاولة للتغلب على شعورهم بالإجهاد.

أجهزة الاستشفاء بالثلج المتواجدة في الأندية الأوروبية والتي يستخدمها نجوم اللعبة حول العالم، لن يجد مركز شباب شباس عمير طريقًا لها، لذا كان البديل إيجار 5 براميل وشراء ألواح ثلج لتنفيذ الفكرة.

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فريق قرية شباس عمير، التابع لمركز قلين، في محافظة كفر الشيخ، لديه راعٍ رسمي، ولجنة كرة، في محاولة لتنفيذ خطة للصعود إلى الدرجة الثالثة، حيث يمتلك 19 نقطة قبل 7 جولات على النهاية، يحتل بها المركز الثالث بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول ونقطة عن صاحب المركز الثاني.

عبدالرحمن ماضي أبوبكر، الراعي الرسمي للفريق، كان صاحب فكرة «الاستشفاء بالثلج»؛ موضحًا في تصريحات لـ«المصري اليوم» تفاصيل تنفيذها: «اقترحت على المدير الفني الكابتن محسوب الفخراني الفكرة ووافق عليها وقررنا نعملها الساعة 3 العصر في التمرين تحت إشراف الكابتن حسن شاهين، المدرب العام للفريق؛ واستمر تواجد اللاعبين 7 دقائق في البرميل، وكل لاعب أخد ربع قالب تلج».

التكفلة تجاوزت المائة جنيه بقليل، هذا ما أكده عبدالرحمن ماضي أبوبكر، قائلًا: «اشترينا 5 ألواح تلج، سعر اللوح 18 جنيها، واستأجرنا 5 براميل مقابل 5 جنيهات في اليوم للبرميل الواحد، بجانب 20 جنيها تكلفة نقلها، يبقى الإجمالي 135 جنيها بالظبط».

عبدالرحمن ماضي أبوبكر، يتوسط المدير الفني للفريق، والمدرب العام.

الراعي الرسمي لفريق شباس عمير، اختتم حديثه: «الصعود إلى الدرجة الثالثة حلم لشباب القرية البالغ تعدادها نحو 100 ألف نسمة».