شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحتفظ بمركزه في تصنيف «فيفا».. وبلجيكا في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الإصدار الأول لعام 2020 من التصنيف العالمي للمنتخبات، والذي شهد تحركات قليلة بعد إقامة 15 مباراة فقط منذ آخر إصدار في ديسمبر الماضي.

وحافظت المنتخبات العشرون الأولى على مكانها دون تغيير، حيث استمر المنتخب البلجيكي في الصدارة أمام فرنسا والبرازيل في المركزين الثاني والثالث تواليا.

وجاء ترتيب المنتخبات العشرة الأوائل كالتالي:

بلجيكا- فرنسا- البرازيل- إنجلترا- أوروجواي- كرواتيا- البرتغال- إسبانيا- الأرجنتين- كولومبيا.

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وفي قارة أفريقيا احتفظ منتخب مصر بالمركز الـ51 عالميا في التصنيف والمركز السابع على صعيد المنتخبات الأفريقية، الذي جاء ترتيب العشرة المتصدرين فيه على النحو التالي:

السنغال- تونس- نيجيريا- الجزائر- المغرب- غانا- مصر- الكاميرون- مالي- الكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب الفلسطيني هو أكبر المتقدمين في هذا التصنيف من حيث عدد النقاط والمراكز، حيث صعد ثلاثة مراكز ليصبح في الترتيب (103 مع 1204 نقطة)، بفضل تتويجه بكأس بانجاباندو الذي أقيم في بنجلاديش بعد انتصاره في النهائي على بورندي 3-1.

المنتخب الفلسطيني تقدم على منتخبات مثل إستونيا، ترينيداد وتوباغو، موزمبيق وكينيا.

وجاء ترتيب المنتخبات العربية كالآتي:

تونس 27- المغرب 43- مصر 51- قطر 55- السعودية 67- العراق 70- الإمارات 71- سوريا 79- عمان 82- لبنان 89.