شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على قائمة المنتخب الوطني لمواجهة السعودية واوزبكستان في تصفيات آسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني سامي نعاش، ستة لاعبين لاول مرة الى قائمة المنتخب التي تضم 30 لاعبا سيلتحقون بمعسكر خارجي بمدينه جدة استعدادا لمواجهة المنتخبين السعودي والاوزبكي في 26، و31 من مارس القادم ضمن مباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (2022) وكأس آسيا (2023).

وشملت القائمة ستة اسماء يتم استدعائهم لأول مرة بالإضافة إلى القائمة السابقة والتي شاركت مع الكابتن سامي نعاش في المباريات الماضية للتصفيات والمعسكرات الداخلية والخارجية. ويقوم الاتحاد حاليا بالترتيبات اللازمة من خلال تواصله مع نظيره السعودي لضمان إقامة المعسكر خلال الاسبوع القادم بجدة. Advertisements ويأتي منتخبنا في المركز الرابع لترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات المشتركة برصيد خمس نقاط من خمس جولات للمجموعة التي تضم المتصدر اوزبكستان بتسع نقاط من خمس جولات والسعودية ثاني الترتيب برصيد ثمان نقاط من اربع جولات وسنغافورة ثالث الترتيب بسبع نقاط والمنتخب الفلسطيني خامس الترتيب بأربع نقاط. وتضم القائمة كل من: 1- محمد إبراهيم عياش. 2- سالم عوض 3- سالم الهارش 4- محمد فتح امان 5- أحمد الصادق 6- مدير عبدربه 7- محمد فؤاد 8- محمد مهيوب 9- علاء نعمان 10- محمد بقشان 11- مفيد جمال 12- عصام الورافي 13- محمد المداري 14- عماد منصور 15- ناصر محمدوه 16- علي حفيظ 17- مناف سعيد 18- أحمد السروري 19- عبدالواسع المطري 20- عمر الداحي 21- احمد ماهر 22- محسن قراوي 23- أيمن الهاجري 24- سالم مطران 25- أسامة مصطفى 26- ابراهيم السريحي 27- عبدالمعين الجرشي 28- عمر منصور زيد 29- صالح احمد المرشدي 30- فيصل باهرمز

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على قائمة المنتخب الوطني لمواجهة السعودية واوزبكستان في تصفيات آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.