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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كواليس مصير راموس المجهول مع إدارة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
تجاهلت إدارة نادي ريال مدريد قائد الفريق سيرجيو راموس، الذي اقترب عقده من النهاية خلال العام المقبل، في اتجاه واضح بعدم نية استمرار اللاعب نظرا لتقدمه بالعمر وهو ما ترفضه سياسة فلورنتينو بيريز.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد تجاهل المسئولين هناك موقف راموس، ولم يجلس أحد معه لمناقشة تجديد التعاقد، حيث أن هناك خلاف بين الطرفين على مدة تحديد التعاقد فمن ناحية يرغب الملكي بعام واحد وأخرى اللاعبين لعامين، حتى يعتزل داخل أسوار قلعة البرنابيو.
وينتهي عقد سيرجيو راموس مع النادي الملكي، في يونيو من العام ٢٠٢١، حيث الوصول للعامه ال٣٥ وهو ما يكون ضد سياسة، التي تجدد عام واحد لأي لاعب تخطى ال٣٢ عاما.
وكان راموس، قد جدد تعاقد مع ريال مدريد ثلاثة مناسبات من انضمامه للفريق قادما من إشبيلية عام ٢٠٠٥، حتى يساهم بتتويج الفريق بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا وثلاث للدوري الإسباني وعدد من بطولات كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والمحلي وكأس الملك.
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