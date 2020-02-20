شكرا لقرائتكم جلسة بين الدرندلى وعبد الحفيظ لترتيب تجهيزات الأهلى أمام الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص خالد الدرندلى، أمين صندوق بالأهلى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى الإمارات، على عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى صباح اليوم الخميس.

وبحث الدرندلى مع عبد الحفيظ كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بمباراة اليوم أمام الزمالك وموعد تحرك الفريق وبرنامجه وغيرها من الأمور الخاصة بالبعثة، ويسعى رئيس البعثة لمتابعة كافة الأمور الخاصة بالفريق بشكل مستمر قبل مواجهة الزمالك فى السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبى بالإمارات على لقب السوبر المصري.

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ويعقد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة فى الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة يقوم خلالها بتحديد طريقة اللعب وتشكيل الفريق الذى يواجه به الزمالك فى لقاء اليوم، ويتحرك الفريق إلى ملعب المباراة فى الخامسة والربع استعداداً لخوض مواجهة الزمالك.

ويخوض الأهلى والزمالك مساء اليوم مباراة السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك، ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.