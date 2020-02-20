شكرا لقرائتكم السوبر المصري.. أحمد سمير فرج : ثلاثية الزمالك في الترجى قلبت الموازين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد سمير فرج نجم الاهلى والزمالك والاسماعيلى السابق أن فوز الفارس الأبيض بكأس السوبر الافريقى بثلاثية في شباك الترجى التونسى قلب موازين مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات .

وقال أحمد سمير فرج في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " قبل مباراة السوبر الافريقى كانت كفة الاهلى هي الأرجح للتتويج بالسوبر ولكن فوز الزمالك بثلاثية على فريق كبير مثل الترجى جعل الكفة بين الأحمر والأبيض متساوية في السوبر "

ويضيف نجم الأسماعيلى الأسبق : " السوبر أصبح متوازن بين الاهلي والزمالك وأتوقع أن يصنع على معلول ظهير أيسر المارد الأحمر الفارق لصالح فريقه في ظل الأزمة التي يعانى منها الفارس الأبيض في الجبهة اليمنى"

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وتابع أحمد سمير فرج : "أشرف بن شرقى نجم الزمالك وجونيور أجايى نجم الاهلي هما الأخطر في السوبر المحلى".

ولعب أحمد سمير فرج لأندية الأهلى والزمالك والإسماعيلى وسوشو الفرنسى وليرس البلجيكى والداخلية، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

الأهلي يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضي، بعدما تغلب في المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.