شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. هل ينجح كارتيرون فى حل أزمة الجبهة اليمنى للزمالك أمام الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك اختبارا صعبا عندما يواجه غريمه التقليدي الأهلى في السابعة من مساء اليوم باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات في السوبر المصرى في مواجهة محفوفة بالمخاطر للفريقين .

فالفريق الأبيض نجح منذ أيام قليلة في خطف بطولة السوبر الأفريقي من أنياب الترجى التونسى بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف وهو ما رفع من الروح المعنوية للاعبيه وأكدوا أنهم قادمون لحصد بطولة السوبر المحلى أيضا .

أما لاعبو الأهلى فيعيشوا أفضل فتراتهم الكروية بعدما حققوا الفوز في الـ15 مباراة التي خاضوها بالدورى وابتعدوا كثيرا بالصدارة وباتوا على مقربة من حصد اللقب لذا فإنه من المتوقع أن تكون المباراة غاية في القوة والندية في ظل رغبة الفريقين من حصد البطولة.

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ورغم ثبات التشكيل في الفريق الأبيض والذى فرضه الفرنسي باتريس كارتيرون إلا أن هناك أزمة تواجه المدير الفني حاليا وهى الجبهة اليمنى بعد تعرض الظهير الأيمن وقائد الفريق حازم إمام للإصابة في اللقاء الأخير أمام الترجى التونسى وتحامله على نفسه لنهايته وهو ما أدى لتفاقم الإصابة مما وضع كارتيرون في ورطة نظرا لعدم تواجد البديل الكفء بعد هروب التونسى حمدى النقاز ورفضه العودة تماما للفريق الأبيض .

ويدرس كارتيرون عدد من السيناريوهات لسد الثغرة في الجانب الأيمن يأتي على رأسها عمل كونسلتو طبى لحازم إمام ومراقبته في التدريبات للحكم عليه بشكل نهائي سواء بمشاركته أو خروجه من القائمة .

اما ثانى السيناريوهات فهو الإعتماد على محمد عبد السلام المدافع الشاب أو احمد عيد الظهير الناشئ الذى نجح في سد الثغرة وخاض عدد من المباريات الرسمية مع الفريق بالرغم من صغر سنه إلا أنه يفتقد للخبرات الكافية لخوض إحدى مباريات القمة القوية وسيكون اللقاء صعب عليه نظرا لإقامته بحضور جماهيرى وهو ما يتطلب خبرات كافية للاعبين المشاركين في اللقاء .