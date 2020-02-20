شكرا لقرائتكم مصر تحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع إفريقيا في تصنيف المنتخبات 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أول تصنيف للمنتخبات في عام 2020 اليوم الخميس، واحتفظ فيه المنتخب الوطني بالمركز الـ51 عالميا والسابع على صعيد المنتخبات الافريقية، وهو أول إصدار للتصنيف العالمي في عام 2020.

واحتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة ويليه فرنسا ثم البرازيل، وتقدم منتخب إنجلترا للمركز الرابع وتراجع كرواتيا للمركز الخامس وارتقى أوروجواي للمركز السادس وتراجع البرتغال للمركز السابع، بينما حافظت منتخبات سويسرا (8) وإسبانيا (9) والدنمارك (10) والأرجنتين (11) وكولومبيا (12) على مراكزها وارتقت ألمانيا 3 مراكز لتتقدم للمركز الـ13.

وواصل منتخب السنغال الحفاظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا في تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً ثم تونس في المركز الـ 27 عالمياً والثاني على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث افريقياً والـ 31 عالمياً، ثم الجزائر الرابع والـ 35 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات افريقيا والـ 43 عالمياً، ثم غانا السادس افريقياً والـ 46عالمياً، ثم منتخب مصر الـ 51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

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كما حافظ منتخب اليابان على صدارة قائمة منتخبات آسيا في تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 28 عالمياً ثم إيران الثاني أسيوياً والـ 33 عالمياً، وكوريا الجنوبية الثالث أسيوياً والـ 40 عالمياً، ثم أستراليا في المركز الرابع أسيوياً والـ 42 عالمياً، وقطر في المركز الخامس أسيوياً والـ 55 عالمياً، والسعودية السادس اسيوياً والـ 67 عالمياً.

وكان منتخب فلسطين هو أكبر المتقدمين في هذا التصنيف من حيث عدد النقاط والمراكز، حيث صعد ثلاثة مراكز ليصبح في المركز الـ103 عالمياً، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس بانجاباندو التي أقيمت في بنجلاديش بعد انتصاره في النهائي على بورندي 3-1، كما حافظت بلجيكا على القمة العالمية، أمام فرنسا والبرازيل صاحبتي المركز الثاني والثالث تواليا.