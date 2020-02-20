شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى يؤكد حضور سعد محمد مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الأبيض فى السوبر المصرى، أن سعد محمد، ناشئ الأبيض مواليد 2000، المُصاب بالسرطان، تحسنت حالته بعدما تم نقله إلى مستشفى خليفة الدولى، وذلك على هامش تواجده لحضور مباراة فريقه مع الأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامته فى السابعة من مساء الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبى، بالإمارات.

أضاف أحمد مرتضى فى تصريحاته لـ "الخليج 365" أن الناشئ سعد محمد سيتواجد فى مباراة الزمالك والأهلى بالسوبر المصرى، مساء اليوم بشكل طبيعى، بعدما تحسنت حالته الصحية وغادر المستشفي.

كان والد سعد محمد قد أكد نقل نجله إلى مستشفى خليفة بأبو ظبى، بالأمس، مشددًا على أنه اطمئن على حالته الصحية، مُطالبا الجميع بالدعاء له.

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يذكر أن أحمد مرتضى منصور، قد استقبل سعد محمد، فى مطار أبو ظبى فور وصوله لحضور المباراة، وذلك بعدما قام تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدعوته للسفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصرى.

ودعم مغردو موقع تويتر، وتضرعوا بالدعاء للاعب الزمالك سعد محمد، بعد إعلان إصابته "السرطان"، حيث اكتشف المرض عقب شعوره بعدم قدرته على التدريب بشكل طبيعى بعد إجراء الفحوصات، وتمنوا الشفاء العاجل للاعب الزمالك.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الإفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.