شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين رمضان صبحى وكهربا فى معسكر الأهلى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد مسئولو الأهلى أن ثنائى الأهلى كهربا ورمضان لم يشتبكا كما تردد، مشددين على أن العلاقة بين الثنائى أكثر من جيدة.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها .

ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك، ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسئولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".