شكرا لقرائتكم خبر عن عاشور يعقد جلسة تحفيزية مع لاعبى الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حسام عاشور قائد النادى الأهلي زملاءه بالفريق لعقد جلسة بعد تناول الغذاء فى غرفته بفندق إقامة الفريق فى ابو ظبى، قبل مواجهة الزمالك فى مباراة السوبر التى تجمع الأهلى أمام الزمالك فى السابعة مساء اليوم بملعب محمد بن ز ايد بالإمارات، ويرغب حسام عاشور برفقة شريف إكرامى فى تحفيز اللاعبين ونقل خبراتهم لباقى اللاعبين قبل مواجهة السوبر المرتقبة .

وقررت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلى والزمالك فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، أى فى الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، على أن يتم غلق الأبواب مع انطلاق المباراة فى التاسعة مساءً، ويفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ويحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى. ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلى، فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب لمواجهة الليلة سيكون كالتالى: حراسة المرمى: محمد الشناوى خط الدفاع: على معلول، أيمن أشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان خط الهجوم : جونيور أجاى Advertisements وفى المقابل، استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام الأهلى فى مباراة السوبر المصرى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى الإماراتية. ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : محمد أبو جبل خد الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافى خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى خط الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو – أشرب بن شرقى – يوسف أوباما والهجوم : مصطفى محمد.

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