شكرا لقرائتكم خبر عن هتشوف السوبر فين؟.. عمرو جمال: فى البيت مع صحابى.. وهذه نصيحتى لمهاجمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو جمال ، مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش، أنه سيشاهد مباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، المقرر لها السابعة مساء الخميس باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى بيته بصحبة أصدقائه. وقال عمرو جمال، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "اعتدت مشاهدة مباريات الأهلى فى الفترة الأخيرة فى بيتى برفقة أصدقائى، وأتمنى أن يتوج المارد الأحمر بطلا لكأس السوبر الليلة".
وعن نصيحته لمهاجمى الأهلى قال الغزال، "الهدوء واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل، المواجهات الكبرى تحسم بهذه الطريقة".
وعن توقعاته للمباراة قال عمرو جمال، "الأهلى هيكسب بإذن الله، الفرقة فايقة وفيها نجوم قادرين على قلب الموازين فى أى لحظة".
ووضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى حساباته تمهيداً لإعادته لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة، للاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية حال استمرار مشاركته بصفة مستمرة مع فريقه بعد استعادته لحساسية التهديف وظهوره بشكل مميز فى المباريات الأخيرة.
ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية فى مباراة مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.
سيرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك سيخوض اللقاء بالزى الثانى له، الأزرق، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما سيرتدى حارسه الزى الأصفر.
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