شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبلغ لاعبى الأهلي بخطة مواجهة الزمالك فى الخامسة والربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسرى رينيه، المدير الفنى للأهلى، المحاضرة الأخيرة مع لاعبيه قبل مواجهة الزمالك فى الخامسة والربع بتوقيت مصر السابعة والربع بتوقيت الإمارات. وتشهد المحاضرة إعلان فايلر عن خطة مواجهة الزمالك، وكذلك الاعلان عن التشكيل الأساسى واللاعبين الذين سيتم استبعادهم من المباراة.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى على لقب كأس السوبر المصرى، وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك، ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3/1 عليه فى قطر قبل أيام.