شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هنا يلتقى سوبر الأهلى والزمالك.. ملعب محمد بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والعالم العربى صوب استاد محمد بن زايد فى الإمارات، فى تمام السابعة مساء الخميس، وذلك لمتابعة اللقاء المرتقب بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى لقاء السوبر المصرى.

الأهلى يدخل اللقاء حاملاً لدرع الدورى، والذى لم يكن حصده بالأمر السهل على القلعة الحمراء، خاصة أن الأهلى تقدم من قاع الجدول إلى القمة وأزاح القلعة البيضاء من الصدارة ليحسم واحداً من أصعب ألقابه.

أما الزمالك، فيدخل هذه المباراة حاملاً للقب كأس مصر عن الموسم الماضى، بعدما تغلب فى المباراة النهائية للبطولة على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

ويعتبر ملعب محمد بن زايد معلما معماريا مميزا واستثنائيا ومتفردا فى دولة الإمارات والمنطقة بأسرها، وذلك بسبب تصميمه الفريد وطوابقه المتعددة المكيفة بشكل كامل والمجهزة تماما بأحدث الوسائل، وأيضا بسبب التصميم الذكى لمدرجات المشجعين والذى يضمن دائما مشاهدة المباريات وكل الفعاليات التى يحتضنها الملعب من أقرب زاوية رؤية ممكنة.

ويرصد الخليج 365 أبرز 8 معلومات عن ملعب مباراة السوبر فى الفيديو التالى:

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ـ افتتح عام 1980 تحت اسم ملعب الجزيرة

ـ تكلفة إنشائه بلغت 200 مليون درهم

ـ تعرض للتجديد خلال الفترة بين 2006 إلى 2009

ـ يتسع لـ42 ألف متفرج

ـ تحول اسمه إلى ملعب "محمد بن زايد" نسبة إلى ولى عهد الإمارات

ـ يعتبر الملعب الرسمى لنادى الجزيرة

- يستضيف بعض مباريات منتخب الإمارات

ـ أطلق عليه اسم (ملعب الانتصارات) لأنه احتضن العديد من المباريات التاريخية

ـ استضاف مباريات كأس العالم للناشئين فى 2003 وكأس العالم للأندية فى 2009 و2010