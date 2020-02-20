ميسي: أتمنى عودة نيمار

الخميس 20 فبراير 2020

تتواصل مسلسل حلقات عودة نيمار لصفوف برشلونة ورغبة قائد الفريق، في ظل حاجة الفريق لجهود البرازيلي نتيجة عجز أي من اللاعبين، على سد ما خلفه ورائه من فراغ وثغرات واضحة للقاصي والداني.

Advertisements

وقال ميسي في تصريحات مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن نيمار من النواحي الرياضية هو أفضل لاعبي العالم وأريد عودته وقلت هذا عدة مرات، كذلك هو شخص مرح للغاية ويضيف لغرفة الملابس سعادة كبيرة.

وأضاف قائد البرسا: من الطبيعي أن يكره البعض أو يستاء منه الكثير، عبر طريقته للرحيل بالماضي عن الفريق لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد حاولت ومعي بعض اللاعبين بالماضي اثنائه عن الرحيل لكن رفض.

واختتم ليونيل ميسي: أن نيمار ساعدنا كثيرا بالماضي وقدم للفريق كثيرا، حتى نال العديد من البطولات معه، إلا أنه شعر بالاسف لمغادرته وحاول العودة كثيرا ولكن الخطوة الأول، لعودته هي اعتذاره عما بدر منه بالماضي.