اخبار الرياضه

مركز جديد لديبالا في يوفنتوس لتلاشي الإصابات

0 نشر
إبراهيم سعد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جديد لديبالا في يوفنتوس لتلاشي الإصابات والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020

قرر الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماوريسيو ساري مدرب الفريق، أن يصنع الفريق حلولا أخرى نتيجة إصابات عدد من اللاعبين.

Advertisements

وقرر ساري بالفعل توظيف باولو ديبالا جناح الفريق، في مركز المهاجم الصريح أو الوهمي مونه لاعب يمتلك تلك المقومات بشكل كبير، في ظل إصابة البرازيلي دوجلاس كوستا، الذي تعددت إصابته.

وكان ساري يرى وضع ديبالا كمهاجم، منذ بداية الموسم الحالي، إلا أن الأوضاع لم تساعده ولكن الآن الوضع بات أكثر صعوبة وعليه تكثيف قدرات السيدة العجوز الهجومية، التي افتقدها الفريق باللقاءات القليلة الماضية.

ويلعب ساري بشكل دائم، عبر ٤٣٢١ الموجود بها مهاجم وهمي، حتى يكون لدى ديبالا حرية أكبر في التحرك والدخول للعمق، ثم التغلغل بين دفاعات الخصوم، مثل أو جونزالو هيجواين ويمنح هذا المركز إمكانيات هائلة اللاعبين أمثال ديبالا بتكتيك مختلف فوق المستطيل الأخضر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز جديد لديبالا في يوفنتوس لتلاشي الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا