الامارات | سعر تذكرة ربع نهائي كأس رئيس الدولة تصل إلى 150 درهماً

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تذكرة ربع نهائي كأس رئيس الدولة تصل إلى 150 درهماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير " عن توفر تذاكر مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة التي ستقام غدا الجمعة وبعد غد السبت، إذ تراوح أسعار التذاكر بين 15 درهماً لمقاعد الدرجة الثانية و50 درهماً لمقاعد الدرجة الأولى و150 درهماً لمقاعد كبار الشخصيات.

وتجمع مباريات الدور ربع النهائي للبطولة غدا الجمعة ،الظفرة مع الجزيرة وشباب الأهلي مع بني ياس وتقام بعد غد السبت مباراتي الوصل مع العين والشارقة مع اتحاد كلباء.

وذكر اتحاد الكرة أن تذاكر المباريات متاحة للبيع للجمهور عبر الموقع الاليكتروني الرسمي لشركة بلاتينيوم ليست.

وأشار اتحاد الكرة إلى أن بوابات الدخول للجمهور في مباراة الظفرة والجزيرة ستفتح عند الساعة 18.30فيما تقام المباراة عند الساعة 20.30 بإستاد الشامخة في بني ياس وتقرر فتح بوابات الدخول لمباراة شباب الأهلي وبني ياس عند الساعة 15.30 في حين ستلعب المباراة عند الساعة 17.30 على استاد خليفة بن زايد بنادي العين ، فيما تفتح بوابات الدخول لمباراة اتحاد كلباء والشارقة،ستفتح عند الساعة السادسة والنصف فيما ستقام المباراة عند الساعة الثامنة والنصف على ملعب نادي الإمارات في رأس الخيمة، فيما ستفتح بوابات الدخول لمباراة العين والوصل عند الساعة 15.30 علما أن المباراة ستلعب عند الساعة 17.30 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي.