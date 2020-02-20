شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمعادلة إنجاز 2003 أمام الأهلي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي قمة الكرة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، على لقب السوبر المحلي.

الزمالك المُتوج بلقب السوبر الأفريقي، الجمعة الماضي، في الدوحة بعد التغلب على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، يسعى لتحقيق إنجاز كبير بحصد لقب جديد في أقل من أسبوع واحد والتغلب على الأهلي وحسم السوبر المصري لمصلحته في موقعة الليلة بالامارات.

وسبق أن حقق الزمالك لقبين خلال أسبوع واحد في مرة وحيدة على مدار تاريخ مشاركاته بجميع المسابقات بالقرن الحالي، وذلك في عام 2003.

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وشهد عام 2003 تتويجين للزمالك خلال 96 ساعة فقط، الأول كان في العشرين من يوليو بملعب القاهرة وحصد لقب البطولة العربية للأندية الأبطال بالفوز على الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، وفي الرابع والعشرين من الشهر ذاته وبعد 4 أيام من تتويجه العربي نجح في معانقة كأس السوبر المصري السعودي على حساب ضيفه اتحاد جدة إثر ركلات الترجيح من نقطة الجزاء بعد هيمنة التعادل السلبي على الوقت الأصلي للمواجهة.

الزمالك يسعى لتكرار إنجاز 2003 وحصد لقبين خلال أقل من أسبوع، حيث يتطلع لاعبوه لمعانقة السوبر المحلي على حساب الأهلي بعدما ظفر الفريق بالسوبر الأفريقي بثلاثية في شباك الترجي التونسي الجمعة الماضي.

ويشير تاريخ مواجهات الفريقين بالسوبر المصري إلى تفوق الفريق الأحمر بـ 5 ألقاب مقابل لقب وحيد للزمالك في عام 2017، وحسم الأهلي سوبر العام الماضي بنتيجة 3 /2 في ملعب برج العرب بالإسكندرية.