شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي»: «نيمار» يشعر بالأسف ويتطلع للعودة إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رغبة زميله السابق البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، في العودة إلى صفوف الفريق الكتالوني، كاشفًا تفاصيل جديدة من كواليس رحيله.

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وأوضح «ميسي»، في حوار مع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «قلت عدة مرات على المستوى الرياضي نيمار هو أحد الأفضل في العالم وأود أن يعود، لقد كان شخصًا سعيدًا، كان دائمًا سعيدًا، كان يستمتع داخل وخارج الملعب».

وعن رسالته لزملائه المنزعجين من نيمار، رد ميسي: «من الطبيعي أن يشعر البعض تجاهه بذلك بسبب طريقة رحيله، لقد أزعجني ذلك في وقتها أيضًا، حاولنا إقناعه بعدم فعل ما فعله، ولكن في النهاية جميعنا نريد الفوز والحصول على الأفضل، جميعنا بشر، كما قلت سابقًا هو أحد أفضل لاعبي العالم وقدم لنا الكثير في الملعب، ولكن من الطبيعي أن يشعر البعض بذلك (الانزعاج) لأنه رحل بطريقة لا تروق لهم».

وأضاف: «نيمار يتطلع حقًا للعودة، لقد شعر بالأسف دائمًا وفعل الكثير من أجل العودة، وهذه ستكون أولى خطواته لمحاولة استعادته».