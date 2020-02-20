شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة الـ«VAR» خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تجربة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» خلال مباراة الإسماعيلي وبيراميدز، والتي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، على استاد الإسكندرية، في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، لاختبارها قبل الاعتماد بشكل رسمي.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي، تلقى استاد الإسكندرية، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الاستعداد لتطبيق تقنية الفيديو المساعد خلال اللقاء المذكور على سبيل الاختبار.

وتأتي تجربة تقنية في المباراة بهدف الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لبدء استخدام التقنية في مباريات الدوري بداية من الدور الثاني.