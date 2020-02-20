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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي: أتمنى عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
تتواصل مسلسل حلقات عودة نيمار لصفوف برشلونة ورغبة قائد الفريق، في ظل حاجة الفريق لجهود البرازيلي نتيجة عجز أي من اللاعبين، على سد ما خلفه ورائه من فراغ وثغرات واضحة للقاصي والداني.
وقال ميسي في تصريحات مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: إن نيمار من النواحي الرياضية هو أفضل لاعبي العالم وأريد عودته وقلت هذا عدة مرات، كذلك هو شخص مرح للغاية ويضيف لغرفة الملابس سعادة كبيرة.
وأضاف قائد البرسا: من الطبيعي أن يكره البعض أو يستاء منه الكثير، عبر طريقته للرحيل بالماضي عن الفريق لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد حاولت ومعي بعض اللاعبين بالماضي اثنائه عن الرحيل لكن رفض.
واختتم ليونيل ميسي: أن نيمار ساعدنا كثيرا بالماضي وقدم للفريق كثيرا، حتى نال العديد من البطولات معه، إلا أنه شعر بالاسف لمغادرته وحاول العودة كثيرا ولكن الخطوة الأول، لعودته هي اعتذاره عما بدر منه بالماضي.
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