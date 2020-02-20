مركز جديد لديبالا في يوفنتوس لتلاشي الإصابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

قرر الجهاز الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي بقيادة ماوريسيو ساري مدرب الفريق، أن يصنع الفريق حلولا أخرى نتيجة إصابات عدد من اللاعبين.

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وقرر ساري بالفعل توظيف باولو ديبالا جناح الفريق، في مركز المهاجم الصريح أو الوهمي مونه لاعب يمتلك تلك المقومات بشكل كبير، في ظل إصابة البرازيلي دوجلاس كوستا، الذي تعددت إصابته.

وكان ساري يرى وضع ديبالا كمهاجم، منذ بداية الموسم الحالي، إلا أن الأوضاع لم تساعده ولكن الآن الوضع بات أكثر صعوبة وعليه تكثيف قدرات السيدة العجوز الهجومية، التي افتقدها الفريق باللقاءات القليلة الماضية.

ويلعب ساري بشكل دائم، عبر ٤٣٢١ الموجود بها مهاجم وهمي، حتى يكون لدى ديبالا حرية أكبر في التحرك والدخول للعمق، ثم التغلغل بين دفاعات الخصوم، مثل كريستيانو رونالدو أو جونزالو هيجواين ويمنح هذا المركز إمكانيات هائلة اللاعبين أمثال ديبالا بتكتيك مختلف فوق المستطيل الأخضر.