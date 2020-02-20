هندرسون يصيب ليفربول في مقتل قبل لقاءات البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

أصابت حالة من القلق الشديد للجهاز الفني لفريق ليفربول بقيادة يورجن كلوب، الذي يتخوف بشدة من غياب قائده جوردان هندرسون، الذي خرج مصابا بمباراة دوري أبطال أوروبا الماضية أمام أتلتيكو مدريد.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد أعلن النادي الإنجليزي انتظاره للفحوصات، التي ستجرى للاعب اليوم انتظار لمعرفة هوية الإصابة ومدى الغياب عن الملاعب، حتى يصيب وسط ملعب الريدز بضربة قوية نظرا لكونه ركيزة أساسية بخط الوسط، لذا سيتأثر ليفربول بقوة خلال مباريات المقبلة أمام كلا من، واتفور وبورنموث إضافة للدور الخامس ببطولة الكأس بمواجهة صعبة أمام تشيلي،ثم الإياب أمام أتلتيكو مدريد بالحادي عشر من مارس القادم.

وكان هندرسون، قد تم استبداله في وقت مبكر من عمر مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، حتى يخرج متعرجا غير قادر على الوقوف تماما ما أصاب الجميع بالرعب، حتى أنه شعر بالتهاب قبل عودته للمنزل ما يؤكد غيابه عن مواجهة الاثنين القادم أمام وست هام يونايتد.