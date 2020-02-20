شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يتوج بطلا للسوبر الأفريقي عام 2014 أمام الصفاقسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 20 فبراير توج النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى لعام 2014 بعد تغلبه على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2، فى مباراة مثيرة أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإيفوارى دوى نورمانديز ، كان الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى، فيما كان الصفاقسى التونسى بطلا للكونفدرالية.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله محمد ناجى جدو فى الدقيقة 23 وفى الشوط الثانى سجل عمرو جمال الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54، ورد الصفاقسى بهدف سجله على معلول (لاعب الصفاقسى وقتها) من ركلة جزاء فى الدقيقة 63، وبعدها بخمس دقائق سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للصفاقسى.

Advertisements

وخاض لاعبو الاهلي المباراة بروح قتالية عالية سعيا لاحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية في البطولة المحلية وقتها ، ونجحت خبرتهم في حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحي العائد من الاصابة واحد افضل لاعبي المباراة، اضافة الى تألق الثنائي محمد ناجى "جدو" وعمرو جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع بطل تونس ، في المقابل كان الصفافسي ندا قويا امام الاهلي واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لادراك التعادل.

مثل الأهلى: شريف اكرامى وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وحسام عاشور ورامى ربيعة وشهاب الدين أحمد وعبدالله السعيد "موسى إيدان" ومحمد ناجى جدو "سعد سمير" وعمرو جمال "محمود تريزيجيه".

مثل الصفاقسى: رامى الجرايدى وماهر الحناش وباسم البولعابى ومحمود بن صالح وعلى معلول ووسيم كمون وفرجانى ساسى ومحمد على منصر وحمزة الشطيرى وكوياتيه وفخر الدين بن يوسف.