السوبر المصري .. مؤمن زكريا فى أبو ظبي لحضور مواجهة الأهلي ضد الزمالك

جدة - عمرو شويل وجهت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني دعوة إلى مؤمن زكريا لاعب الأهلي لحضور السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

ووصل مؤمن زكريا إلى أبوظبي مساء أمس الأربعاء، بعدما لبى دعوة الاتحاد، حيث كان يتواجد في أمريكا لتلقي العلاج.

رفض مسؤولو مجلس أبو ظبي، وضع فواصل بين جماهير الأهلي والزمالك، في لقاء السوبر المحلي مساء اليوم ، مؤكدين أن هناك كاميرات في الملعب سترصد اي حالات شغب وسيتم التعامل مع اي خروج علي النص بشكل حاسم .

وتقام مبارا الأهلي والزمالك فى السوبر المصري في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.