شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. وائل جمعة: بالتوفيق للأهلى ويفضل نسر نادينا طائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل جمعة مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أهمية مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى تمام السابعة مساءً على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات، لكل الفريقين في مشواره.

ونشر جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" مؤازرا فريقه الأهلى: "صباح الفل.. السوبر المصرى مباراة منتظرة المرة دى أكتر من مرات كتير قبل كدة.. بالتوفيق يا أهلى ويفضل نسر نادينا طائر".

يفرض الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سياجاً من السرية على تشكيل فريقه قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، حيث يحاول المدرب السويسرى خداع الجميع وهو ما ظهر فى تدريبات الفريق الأخيرة منذ وصول الفريق أبو ظبى.

ووفقاً للمؤشرات القادمة من معسكر الأهلى فإن تشكيل الفريق الأحمر الأقرب فى مواجهة الليلة سيكون كالتالى:

حراسة المرمى : محمد الشناوى .

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خط الدفاع : على معلول، أيمن اشرف، رامى ربيعة ومحمد هانى.

خط الوسط : عمرو السولية، اليو ديانج، حسين الشحات، أحمد الشيخ، وليد سليمان .

خط الهجوم : جونيور أجايى.

ويخوض الأهلى والزمالك فى السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبى مباراة على لقب كأس السوبر المصرى وهى المباراة التى ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".