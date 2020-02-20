شكرا لقرائتكم عمرو جمال: هشوف مباراة السوبر المصري مع صحابى وهذه نصيحتى لمهاجمى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش أنه سوف يشاهد مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك المقرر لها السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الامارات ، في بيته بصحبة أصدقاؤه .

وقال عمرو جمال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " اعتادت مشاهدة مباريات الاهلى في الفترة الأخيرة في بيتى برفقة أصدقائى ، وأتمنى أن يتوج المارد الأحمر بطلا لكأس السوبر الليلة".

وعن نصيحته لمهاجمى الأهلى علق الغزال : " الهدوء وإستغلال أنصاف الفرص للتسجيل ، المواجهات الكبرى تحسم بهذه الطريقة".

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وعن توقعاته للمباراة قال عمرو جمال : " الأهلى هيكسب بإذن الله ، الفرقة فايقة وفيها نجوم قادرين على قلب الموازين في أي لحظة".

ووضع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش فى حساباته تمهيداً لإعادته لصفوف الفراعنة فى الفترة المقبلة، للاستفادة من خبراته وقدراته التهديفية حال استمرار مشاركته بصفة مستمرة مع فريقه بعد استعادته لحساسية التهديف وظهوره بشكل مميز فى المباريات الأخيرة.

وسيلتقي الأهلى والزمالك في مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى في كأس السوبر والثانية في مباراة مؤجلة من الدوري المصري ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجاري على استاد القاهرة الدولي.

سيرتدى النادي الأهلي في مباراة السوبر المحلى زيه التقليدي بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدي حارس اللوف البنفسجي ، أما الزمالك سيخوض اللقاء بالزي الثاني له، الأزرق، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما سيرتدي حارسه الزي الأصفر.