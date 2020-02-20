شكرا لقرائتكم السوبر المصري .. شديد قناوى:الشحات والشناوى وبن شرقى ومصطفى محمد الأخطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد شديد قناوى الظهير الايسر للإنتاج الحربى ونجم الاهلى السابق أن الرباعى حسين الشحات ومحمد الشناوى وأشرف بن شرقى ومصطفى محمد هم الأخطر في سوبر الأهلى والزمالك المقرر له السابعة مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات .

وتعد مباراة الخميس، هي القمة السابعة في السوبر المصري، بعدما خاض الفريقان 6 مباريات من قبل على لقب السوبر المحلي فاز الأهلي 5 مرات أعوام 2003 و2008 و2014 و2015 و2019، بينما فاز الزمالك مرة واحدة عام 2017.

وقال أحمد شديد قناوى في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : " سوف أشاهد السوبر في البيت مع أخواتى ، وأتمنى تتويج الأهلى باللقب ولكن مباراة القمة دائماً خارج التوقعات والفريق الذى يكون متفوق يوم المباراة يفوز باللقاء ".

ويضيف الظهير الايسر للإنتاج الحربى : " حسين الشحات ومحمد الشناوى هم الأخطر في الأهلى بينما الثنائى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد هما الأخطر في صفوف الزمالك".

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وحفر أحمد شديد قناوي الظهير الأيسر للإنتاج الحربى والأهلى الأسبق اسمه فى ذاكرة الجماهير المصرية بحروف من ذهب، بعدما كسر النجم المخضرم إنجاز الراحل حسن الشاذلى هداف الكرة المصرية كأكثر اللاعبين مشاركة فى مواسم متتالية بالدورى المصرى برصيد 120 مباراة، واستطاع شديد قناوى كسر إنجاز الشاذلى الذى لعب 119 مباراة متتالية فى المواسم من 1961/1962حتى 1966/1965 بعدما خاض مباراة الإنتاج الحربى مع مصر المقاصة بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويرتبط قناوى بتعاقد لنهاية الموسم الجارى، وترغب إدارة الإنتاج الحربى فى تمديد تعاقده، لاسيما أنه من العناصر المؤثرة فى نتائج الفريق وتلقى عروض عديدة الرحيل عن الفريق من أكثر من نادي.

ولعب شديد قناوى كل المباريات للموسم الرابع على التوالي، حيث خاض كل مباريات أسوان فى موسم 2016/2017 والإنتاج الحربى ثلاثة مواسم هى 2017/2018 و2018/2019 و و11 مباريات حتى الان من موسم 2019 -2020 ليكون مجموع المباريات التى خاضها فى الاربع مواسم 120 مباراة .

تميز شديد قناوى بقدم يسرى مميزة، وضعته فى مصاف أبرز لاعبى الجبهة اليسرى فى الدورى الممتاز فى الفترة الأخيرة، حقق مع الأهلى 20 بطولة محلية وأفريقية وتألق معه فى مباريات كثيرة، فضلا عن تألقه مع المنتخب الأولمبى والوطنى، حيث انضم الفتى الذهبى للجبهة اليسرى لمنتخب مصر فى 12 أكتوبر 2008 وشارك فى 12 مباراة دولية.