شكرا لقرائتكم الخبرة والشباب .. صراع دائم بين الجبهة اليمني في الأهلى والزمالك قبل السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتجدد صراع الجبهة اليمنى للقطبين في لقاء السوبر المصري، والذي يجمع الأهلي والزمالك في السابعة مساء الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

بين الخبرة والشباب وبلغة الأرقام يتفوق أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي، حيث شارك في الموسم الجاري في 7 مباريات بالدوري العام ومثلهم بدوري أبطال أفريقيا، ولقاء وحيد في كأس مصر، واستطاع الجوكر أن يصنع هدفين لزملائه بالفريق كما سجل هدفاً وحيداً كان في دوري الأبطال.

فيما شارك محمد هاني صاحب الـ 24 عاماً، مع النادي الأهلي خلال 16 مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري، من بينها 12 مباراة في الدوري العام و4 لقاءات في دوري أبطال أفريقيا، واستطاع ظهير أيمن القلعة الحمراء أن يصنع هدفين ولم يسجل.

Advertisements

وفى الزمالك شارك حازم إمام مع الزمالك في 8 لقاءات بالدوري العام، و5 في دوري الأبطال ولقاء وحيد في كأس مصر وكأس السوبر الأفريقي، واستطاع ظهير ايمن الزمالك أن يصنع هدفين ولكنه لم يسجل.

أما أحمد عيد ناشئ الزمالك بفريق 99 والذي تم تصعيده إلى الفريق الأول مؤخراً وكانت مباراة طنطا أولى مشاركاته بالدوري العام، فيعد هو الأقل خبرة بين اللاعبين الأربعة، ولكنه خامة مبشرة بعد الأداء المتميز الذي ظهر عليه، وخاض عيد 4 لقاءات فقط مع الزمالك بواقع ثلاث مباريات في الدوري ولقاء وحيد في دوري أبطال افريقيا.